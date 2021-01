Jair Bolsonaro vai entregar a taça da Libertadores para o campeão no Maracanã?

Presidente e João Doria, governador de São Paulo, foram convidados pela Conmebol para o decisão entre Palmeiras e Santos

Convidado para estar presente na final da Copa Libertadores, que será disputada no próximo sábado (30), às 17h (de Brasília), no Maracanã, o presidente Jair Bolsonaro ainda não confirmou a sua presença no duelo entre Palmeiras e Santos, mas uma coisa é certa: o presidente, caso esteja presente, não poderá entregar a taça ao capitão.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

De acordo com documento da entidade sul-americana, nenhum convidado poderá estar no gramado durante a comemoração do time campeão da final da e nem entregar a taça. Somente jogadores, integrantes da comissão técnica e poucos membros diretivos podem ficar no gramado.

Mais times

Apesar da Conmebol ter realizado o convite ao presidente Jair Bolsonaro, e ao governador de , João Doria, há duas condições, para estar presente, que podem afastar Bolsonaro do jogo: teste à Covid-19 e o uso obrigatório de máscara.