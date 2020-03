Qual o time de Jair Bolsonaro? Para quem torce o presidente do Brasil?

O presidente eleito já apareceu com as camisas de praticamente todos os clubes: de Corinthians a Palmeiras, de Botafogo a Flamengo e mais

Presidente da República do , Jair Bolsonaro jamais escondeu ser um fã de futebol.

Não é novidade no histórico do capitão reformado, mas foi um lado que começou a ganhar mais notoriedade pública antes mesmo de sua eleição, em 2018.

Jair Bolsonaro sequer havia sido oficializado como candidato às eleições presidenciais daquele ano, e já aparecia constantemente em estádios, especialmente o Maracanã, trajando a camisa dos mais diversos times brasileiros.

Mais times

No Rio de Janeiro, tirou fotos vestindo as camisas de , , e . Quando passou a ganhar mais força na corrida presidencial, o número de camisas aumentou e seguiu desta forma mesmo depois de sua eleição, em 2018.

Presidente Bolsonaro com a camisa do Flamengo.



Ultimamente, também foi visto com as camisas de Vasco, Fluminense e América.



Só sei que ele deixou de gostar do Botafogo... pic.twitter.com/pCdN6x9bQJ — Sidney Andreato Jr 🏒 (@Sidney_Andreato) June 13, 2019

8. Bolsonaro usando camisa do Botafogo. pic.twitter.com/HBTi2WQ2B3 — matheus antoniazzi ⓟ (@pwlestrino) January 3, 2020

Campeonato Brasileiro🇧🇷⚽️

Bolsonaro com a camisa do na Vila, Santos e Sao Paulo empatam 1-1 pic.twitter.com/rbVYZ6kEUK — Alberto Allen (@albertoallen) November 17, 2019

2. Bolsonaro usando camisa , maior rival do . pic.twitter.com/UwKj89kFSN — matheus antoniazzi ⓟ (@pwlestrino) January 3, 2020

Com todo este cenário, muitos se perguntaram: afinal de contas, qual é o time de Jair Bolsonaro?

Nascido em Glicério, município do estado de , Bolsonaro foi batizado em homenagem a Jair Rosa Pinto, grande jogador das décadas 1940 e 1950, que virou ídolo em clubes como Vasco e Palmeiras, além de ter tido passagens por Flamengo, Fluminense, Santos, São Paulo e outros.

Talvez por causa do nome de batismo, Jair Bolsonaro é torcedor confesso do Palmeiras, mas no Rio de Janeiro adotou o Botafogo.

Em 2018, já eleito, Bolsonaro rompeu com qualquer tipo de protocolo quando resolveu descer ao gramado do Allianz Parque para entregar as medalhas do título brasileiro conquistado pelo Palmeiras – depois, ainda teria uma imagem sua repercutindo por vestir, em casa, uma camisa falsificada do clube paulista.

Em 2019, contudo, deu uma guinada ao lado rubro-negro do país.

Além de ter aparecido diversas vezes com a camisa do Flamengo, inclusive levando o ministro Sergio Moro para uma partida do , Bolsonaro já levou uma camisa do Clube da Gávea em viagem diplomática à e aos . Meses atrás posou ao lado dos dirigentes do clube, com quem tem boa relação, e com o técnico Jorge Jesus.