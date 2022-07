Jaílson recebe proposta do Mirassol, mas cogita aposentadoria

Aos 41 anos, goleiro gostaria de seguir jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, mas só poderia jogar competição em 2023. Ele avalia o futuro

Depois de deixar o América-MG, o goleiro Jaílson ainda não definiu o futuro. Apenas com uma proposta do Mirassol, o veterano não descarta a aposentadoria do futebol, como soube a GOAL.

Aos 41 anos, o jogador gostaria de jogar a elite do futebol brasileiro por mais tempo. Contudo, não pode se transferir para outra equipe da Série A por causa do número de jogos feitos pelo América-MG em 2022: ele disputou 12 partidas do Brasileirão.

O Mirassol foi o único clube a apresentar uma proposta formal por Jaílson. A equipe paulista disputa a Série C do Campeonato Brasileiro e ocupa a primeira colocação, com 29 pontos, três a mais que o vice-líder, Paysandu. É possível que o jogador só chegue ao clube na preparação para 2023.

O goleiro ainda não definiu sobre a possível ida para o clube do interior de São Paulo. A sua ideia era jogar na elite do futebol nacional por mais tempo. Diante da situação, ele não descarta pendurar as chuteiras ainda em 2022.

O futuro do goleiro deve ser decidido somente no decorrer do ano. Ele também aguarda a possibilidade de atuar em um gigante brasileiro que esteja disputando a Série B do Campeonato Brasileiro.

Jaílson rescindiu contrato com o América-MG no início de julho. O jogador solicitou a sua saída do clube depois de um desentendimento com o seu companheiro de posição, o goleiro Matheus Cavichioli.