Jacuipense x Bahia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

O Tricolor de Aço estreia na principal competição de mata-mata do país querendo acabar com a crise de resultados

Bahia e Jacuipense, se enfrentam às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (1º de março), no Estádio do Pituaçu, pela primeira fase da Copa do Brasil 2023. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e também no Premiere FC.

Nesta fase da competição, os times com maior pontuação no ranking da CBF têm a vantagem do empate no jogo único. Vivendo uma crise neste início de caminhada como SAF do Grupo City no Brasil, o Tricolor de Aço avança com um empate.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho, Marcos Victor, Raul Gustavo e Matheus Bahia; Rezende, Acevedo e Cauly; Kayky, Everaldo e Biel.

Jacuipense: Jean Drosny; Raphinha, Kanu, Weverton, Radar; Fábio Bahia, Amaral; Thiaguinho, Eudair, Jeam; Welder.

Desfalques

Bahia

Kanu (zagueiro), Chávez (lateral)

Jacuipense

Sem desfalques confirmados

Quando é?