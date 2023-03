Jacuipense x Juazeirense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Campeonato Baiano

Equipes se enfrentam neste domingo (19), pelo jogo de volta; veja como acompanhar na TV e na internet

Jacuipense e Juazeirense se enfrentam neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no Valfredão, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo da TVE Bahia, no YouTube.

Em casa, a Jacuipense tem a vantagem do empate, após vencer o jogo de ida por 1 a 0. Já a Juazeirense entra em campo com a obrigação de ganhar por dois gols de diferença para avançar direto, ou por um para levar a decisão aos pênaltis.

Prováveis escalações

Jacuipense: Jean; Raphinha, Weverton, Kanu, Radar; Fábio Bahia, Vinícius Amaral e Eudair; Thiaguinho, Welder e Jeam.

Juazeirense: Gleibson, Dadinha, Jemerson, Wendell e Nildo; Waguinho, Knupp e Jerry; Clebson, Reinaldo e Ian.

Desfalques

Juazeirense

Sem desfalques confirmados.

Jacuipense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?