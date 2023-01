Jacuipense x Bahia ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Baiano

As equipes se enfrentam neste domingo (15), no Alfredão; veja como acompanhar na internet

Jacuipense e Bahia se enfrentam neste domingo (15), às 18h30 (de Brasília), no Alfredão, pela segunda rodada do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo do canal do Bahia, no Youtube, na internet.

O Bahia estreou com vitória sobre o Juazeirense por 3 a 1, enquanto o Jacuipense bateu o Doce Mel por 1 a 0.

Em 12 jogos disputados entre as equipes, o Bahia soma seis vitórias, contra duas do Jacuipense, além de quatro empates. No último encontro, válido pela final do Baianão de 2022, os baianos golearam por 4 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Jacuipense: A atualizar.

Escalação do provável Bahia: Marcos Felipe, Borel, Kanu, Raul Gustavo e Matheus Bahia; Rezende, Mugni e Daniel; Caio Vidal, Ricardo Goulart e Jacaré.

Desfalques

Jacuipense

Sem desfalques confirmados.

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?