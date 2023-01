Jacobinense x Bahia ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Baiano

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (25), pela quarta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Bahia visita o Jacobinense na noite desta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), na Arena Cajueiro, pela quarta rodada do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo da TVE (para a Bahia), na TV aberta, e do Youtube (TVE Bahia), na internet.

Buscando manter o aproveitamento de 100% no estadual, o Bahia, com nove pontos, mira a quinta vitória consecutiva na temporada, enquanto o Jacobinense, com três pontos, vem de derrota para o Jacuipense por 3 a 2 na última rodada.

O confronto, que será realizado em Feira de Santana, não vai contar com a presença de torcedores. O Jacobinense precisa cumprir suspensão imposta pelo TJD-BA pela confusão na semifinal da Série B do Campeonato Baiano de 2022.

Prováveis escalações

Escalação do provável Bahia: Marcos Felipe, Borel, Kanu, Raul Gustavo e Ryan; Rezende, Acevedo e Daniel; Kayky, Ricardo Goulart e Biel. Técnico: Renato Paiva.

Escalação do provável Jacobinense: Giovani; Gabriel Santiago, Felipe Gomes, Caíque, Miqueias Meireles, Guga Freire, Ninho Xavier, Kariri, Kel Baiano, Júnior Bahia e Thesco.

Desfalques

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Jacobinense

Não há desfalques confirmados.

Quando é?