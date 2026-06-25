Jack van Gelder está extremamente incomodado com a NOS neste Mundial

Jack van Gelder está extremamente incomodado com a forma como a NOS lida com os intervalos para hidratação na Copa do Mundo. Por isso, o ex-comentarista não assiste mais aos jogos da fase final pela emissora onde trabalhava.

A FIFA estabelece uma pausa para hidratação no meio do primeiro e do segundo tempo. Essa decisão já gerou uma enxurrada de críticas. Van Gelder não acha, por si só, que seja um desastre haver duas breves pausas por partida.

“Mas a reclamação é, claro, enorme na Holanda. Porque nós simplesmente colocamos comerciais nessas pausas”, ressalta Van Gelder, em entrevista à Rádio 538, explicando por que considera a forma de trabalhar da NOS tão errada.

O torcedor assiste invariavelmente aos jogos da Copa do Mundo pelo canal belga VRT. “Lá eu vejo os treinadores conversando com os jogadores, os fisioterapeutas cuidando deles para colocá-los de volta em campo. Assim, você continua dentro do jogo. Mas aqui a gente simplesmente sai completamente do clima.”

Uma grande diferença, portanto, em relação à forma de trabalhar na Holanda, suspira o decepcionado Van Gelder. “A emissora para a qual sempre trabalhei, a NOS, de repente também se tornou comercial. Mas de uma maneira totalmente errada.”

Van Gelder ainda destaca algo que o incomoda enormemente durante a Copa do Mundo. “Sempre trabalhei no rádio e tive a oportunidade de cobrir a seleção holandesa trezentas vezes. Nesta primeira fase da Copa do Mundo, havia apenas um comentarista no rádio, e não mais dois. Então, tudo isso está um pouco escasso.”