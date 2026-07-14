Jack Grealish perde a consciência durante partida pela seleção da Inglaterra

O astro do Manchester City fica de fora da Copa do Mundo e aparece embriagado entre a torcida durante a vitória dos “Três Leões” sobre a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Jack Grealish ficou longe dos holofotes da Copa do Mundo, mas chamou a atenção fora do campo com imagens polêmicas... Enquanto a Inglaterra garantia sua vaga nas semifinais com a vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, o ponta inglês comemorava à sua maneira, antes de acabar perdendo a consciência.

O jornal britânico “The Sun” informou que Grealish (30 anos), foi visto em meio a uma festa animada na companhia de suas namoradas, bebendo álcool e acompanhando a partida em um estado evidente de exaustão. Apesar de ter se misturado aos torcedores no início, sob o sol, o efeito do álcool prevaleceu, e ele caiu em um sono profundo antes do fim da partida.

Apesar de seu conhecido trabalho beneficente e de suas doações regulares, Grealish tem sido associado, ao longo dos anos, à reputação de “festeiro” e já apareceu em mais de uma ocasião anterior embriagado.

Vale lembrar que o Manchester City o emprestou ao Everton na última temporada, mas ele disputou apenas 22 partidas antes que uma lesão no pé encerrasse sua temporada mais cedo. A lesão o impediu de disputar uma vaga na seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026, fazendo com que ele se contentasse com o papel de torcedor fora do campo.