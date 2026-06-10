Jaap Stam questiona as escolhas de Ronald Koeman e deixa de fora um titular da seleção holandesa

Se dependesse de Jaap Stam, o técnico da seleção, Ronald Koeman, deveria escolher outra dupla de zagueiros centrais, segundo ele declarou ao jornal De Telegraaf. O ex-jogador da seleção acredita que Virgil van Dijk e Micky van de Ven formam uma excelente dupla e, por isso, defende também a escolha de um novo lateral-esquerdo. “Quanto à escolha do zagueiro central direito, provavelmente tenho uma opinião diferente da do técnico da seleção.”

Na preparação para a Copa do Mundo, o coração da defesa foi formado, nos dois últimos jogos, por Virgil van Dijk e pelo zagueiro do Brighton, Jan Paul van Hecke. Segundo Stam, van Hecke é uma ótima alternativa, mas, na sua opinião, ainda deixa um pouco a desejar.

“Jan Paul van Hecke é uma ótima alternativa como zagueiro central direito, mas ainda não é um Van Dijk ou um Timber. Acho que ele ainda é um pouco menos bom do que os outros no aproveitamento dos espaços. Isso não é vergonha”, começa ele. “Ele precisa agora crescer até chegar ao topo absoluto. Mas já acho ótimo ver como ele se destaca na Seleção Holandesa.”

Segundo Stam, Van de Ven se encaixa melhor ao lado de Van Dijk, principalmente por causa de sua velocidade. “Ambos estão muito à vontade com a bola, sabem driblar e têm um bom passe de lançamento. Mas eu presto atenção principalmente à posse de bola do adversário. Outros países costumam atacar a Holanda nos momentos de transição.”

"Não, não estou dizendo que Virgil, devido ao calor e à sua idade, talvez não seja mais o mais rápido, pois ele certamente é rápido o suficiente. Mas quando ele precisa entrar na jogada ou cobrir e o adversário lança a bola por cima, é ideal ter Micky ao seu lado. Contra a Argélia, Van de Ven conseguiu, na primeira parte, com o resultado em 0-0, bloquear uma bola mesmo jogando como lateral-esquerdo. A sua capacidade de correção é um ponto forte fantástico”, conclui Stam.

Devido a essa mudança, também será necessário escolher um novo lateral-esquerdo. O ex-zagueiro do Manchester United teria escolhido Jurriën Timber se ele estivesse em forma, mas agora opta por Nathan Aké, apesar de sua falta de tempo de jogo no Manchester City.

"Eu o colocaria (Timber) como lateral-esquerdo, porque ele pode contribuir muito ofensivamente nessa posição e atuar como um meio-campista extra, mas mantém o equilíbrio quando Dumfries está em ação. Por isso, escolho agora Nathan Aké. Ele talvez tenha jogado um pouco menos no Manchester City, mas tem experiência nessa posição, sabe jogar bem e é forte no posicionamento."



