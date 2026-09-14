Aumentam as probabilidades de que o árbitro Matt Donohue seja afastado da operação da tecnologia do árbitro assistente de vídeo em qualquer partida que tenha o Manchester United como um dos lados nos próximos tempos.

De acordo com o jornal britânico The Sun, o árbitro Matt Donohue, responsável pela tecnologia do árbitro assistente de vídeo que errou ao recomendar a validação do gol da vitória do City marcado pelo atacante Erling Haaland na partida do dérbi de Manchester, no último domingo.

As fontes revelaram que não se espera que o Manchester United exija qualquer medida adicional após o erro do árbitro Donohue, com uma fonte responsável afirmando que o comunicado da entidade de árbitros profissionais PGMOL fala por si mesmo de forma completa.

O clube estava ciente de que a interpretação do centro de partidas da Premier League para anular a decisão de impedimento contra Haaland estava factualmente errada, antes de a entidade reconhecer a existência de um "erro de avaliação".

Os dirigentes do Manchester United esperavam que o árbitro de campo Michael Oliver fosse chamado à tela de revisão à beira do gramado, a fim de revisar a decisão de "impedimento por avaliação", e depois manter a decisão original.

Vale lembrar que o árbitro Donohue nasceu na cidade de Southend, mas se mudou para a região da Grande Manchester há mais de dez anos.

O árbitro trabalhou na escola e no jardim de infância primário Gresswell, na região de Denton, durante 8 anos como professor, antes de passar a atuar como árbitro profissional em tempo integral em 2019.

Os registros revelaram que Donohue, de 38 anos, alegou ter sido ofendido pelo zagueiro do Manchester United Harry Maguire após ser expulso na partida contra o Bournemouth em março.

O relatório oficial mostrou que Donohue apresentou um relatório sobre um incidente excepcional, no qual escreveu que, após concluir a revisão da tecnologia do árbitro assistente de vídeo, Harry Maguire se aproximou dele enquanto deixava o gramado e gritou: "Você é uma piada, vocês todos são uma maldita piada".



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