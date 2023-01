Ituano x Portuguesa ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo pelo Paulistão nesta quarta-feira (18), no Novelli Júnior; veja como acompanhar na TV e na internet

O Ituano recebe a Portuguesa na noite desta quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Novelli Júnior, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da TNT e do Premiere, na TV fechada, e do HBO Max, no streaming.

Na estreia da competição, o Ituano empatou com o São Paulo por 0 a 0 no Morumbi e está na segunda colocação do Grupo C. A equipe treinada por Carlos Pimentel pouco criou no jogo, mas conseguiu controlar o ímpeto do time da casa e comemorou o resultado, que faz parte do planejamento do time em busca da classificação para as quartas de final.

Já a Portuguesa perdeu por 2 a 0 para o Botafogo-SP em casa, no Canindé e está na lanterna do Grupo D. Os torcedores trataram a estreia da Lusa no Paulistão 2023 como um choque de realidade. O técnico Mazola Júnior vai precisar acelerar o processo de entrosamento do elenco, que tem apenas o goleiro Thomazella como remanescente da Copa Paulista.

Prováveis escalações

Escalação da provável Portuguesa: Thomazella; Pará, Victor Ramos, Patrick e Fabiano; Marzagão, Madison e Daniel Costa; João Victor, Richard e Paraizo.

Escalação do provável Ituano: Jefferson Paulino; Raí Ramos, Frazan, Rafael Pereira, Bernardo e Mario Sérgio; Marcelo Freitas (André Luiz), Lucas Siqueira e José Aldo; Gabriel Barros (Yago) e Geuvânio.

Desfalques

Portuguesa

Sem desfalques confirmados.

Ituano

Neto Berola e Pacheco, lesionados, estão fora.

Quando é?