Ituano x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copinha 2026

Ituano e Palmeiras se enfrentam na manhã deste sábado (18), às 10h (de Brasília), na Arena Barueri, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta e do canal Xsports. (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do terceiro título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras conquistou a classificação para as oitavas de final após eliminar o Vitória nos pênaltis por 3 a 2 e o Flamengo-SP por 13 a 12 na segunda e terceira fase, respectivamente. Já na fase de grupos, o Verdão venceu o Monte Roraima por 4 a 2, o Batalhão por 9 a 0 e o Remo por 3 a 0.

Por outro lado, o Ituano venceu o Água Santa por 3 a 1 e o Fluminense por 2 a 0 no mata-mata. Já na fase de grupos, terminou na liderança do Grupo 26 com nove pontos e 100% de aproveitamento na Copinha.

Palmeiras: Aranha, Luis Gonçalves, Thiago Pimenta, André Lucas, Robson, Fábio Silva, Victor Gabriel, Rafael Coutinho, Eduardo Conceição, Felipe Teresa, Sorriso .

Ituano: Gabriel Marques, Gabriel William, Matheus Rocha, Eduardo Moura, JP Abreu, Léo Izidoro, Lucas Stefanello, Pedro Malheiros, Kauan Gabriel, Bruno Teruel, Guilherme Miranda.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Ituano

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 18 de janeiro de 2026

sábado, 18 de janeiro de 2026 Horário: 10h (de Brasília)

10h (de Brasília) Local: Arena Barueri - Barueri, SP

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

