Itália x Lituânia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (8), pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022; saiba como acompanhar na TV e na internet

A Itália enfrenta a Lituânia nesta quarta-feira (8), às 15h45 (de Brasília), no Città del Tricolore, pela sexta rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A partida terá transmissão ao vivo na TNT, na TV fechada, e no streaming da Estádio TNT Sports. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Itália x Lituânia DATA Quarta-feira, 8 de setembro de 2021 LOCAL Città del Tricolore - Régio da Emília, ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Foto: Getty Images

A TNT, na TV fechada, e o Estádio TNT Sports, no serviço de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, às 15h45 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais da TNT?

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na liderança absoluta do grupo C com 11 pontos, a Itália busca manter a invencibilidade nas eliminatórias (soma três vitórias e dois empates) depois do empate sem gols com a Suíça.

Para o confronto, o técnico Mancini indicou que vai mexer na equipe titular. Sem Belotti, lesionado, Giacomo Raspadori e Moise Kean lutam por uma vaga no ataque.

Já a Lituânia, na lanterna, busca a primeira vitória nas eliminatórias.

Provável escalação da Itália: Donnarumma; Calabria, Bastoni, Bonucci, Emerson; Locatelli, Verratti, Zaniolo; Chiesa, Raspadori, Insigne.

Provável escalação da Lituânia: Setkus; Baravykas, Satkus, Utkus, Vaitkunas; Megelaitis, Simkus, Verbickas; Novikovas, Cernych; Dubickas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ITÁLIA

JOGOS CAMPEONATO DATA Itália 1 x 1 Bulgária Eliminatórias 2 de setembro de 2021 Suíça x Itália Eliminatórias 5 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Itália x Espanha Liga das Nações 6 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília) Itália x Suíça Eliminatórias 12 de novembro de 2021 15h45 (de Brasília)

LITUÂNIA

JOGOS CAMPEONATO DATA Lituânia 1 x 4 Irlanda do Norte Eliminatórias 2 de setembro de 2021 Bulgária x Lituânia Eliminatórias 5 de setembro de 2021

Próximas partidas