Itália x Noruega: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Itália e Noruega se enfrentam neste domingo (16), às 16h45 (de Brasília), no Estádio San Siro, em Milão, pela última rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Com a classificação praticamente garantida para sua primeira Copa do Mundo em 28 anos, a Noruega encerrará sua campanha no Grupo I com uma visita à Itália. Na liderança, com 21 pontos, os noruegueses precisam apenas evitar uma derrota para confirmar a vaga.

Por outro lado, a Itália ocupa a vice-liderança do grupo, com 18 pontos, e deve disputar a repescagem. A Azzurra segue em recuperação após a derrota por 3 a 0 em Oslo na rodada de estreia, que culminou na saída do então técnico Luciano Spalletti. Sob o comando de Gennaro Gattuso, campeão mundial em 2006, a seleção emplacou seis vitórias consecutivas.

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Cristante; Politano, Retegui, Raspadori.

Noruega: Nyland; Ryerson, Heggem (Ostigard), Ajer, Bjorkan; Bobb, Berg, Berge, Nusa; Sorloth, Erling Haaland.

Desfalques

Itália

Moise Kean e Niccolo Cambiaghi estão lesionados.

Noruega

Martin Odegaard está lesionado.

Quando é?

Data: domingo, 16 de novembro de 2025

domingo, 16 de novembro de 2025 Horário: 16h45 (de Brasília)

16h45 (de Brasília) Local: Estádio San Siro - Milão, ITA

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

