Itabuna x Bahia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Baiano

Equipes se enfrentam neste domingo (26), pela nona rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Itabuna e Bahia se enfrentam na tarde deste domingo (26), às 16h (de Brasília), no Estádio Ribeirão, pela nona rodada do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo da TVE (BA), na TV aberta, e do Youtube (TVE Bahia), na internet.

Depois da dura derrota para o Sport por 6 a 0 na Copa do Nordeste, o Bahia volta as atenções para o Baianão 2023. No momento, aparece na liderança isolada com 21 pontos, com sete vitórias e uma derrota nos primeiros oito jogos.

Do outro lado, o Itabuna, na quarta posição, com 12 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após três empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos.

Em 18 jogos disputados entre as equipes, o Bahia registra uma ampla vantagem. Foram 12 vitórias, contra apenas três derrotas, além de três empates. No último encontro, válido pelo Baianão 2012, o Tricolor goleou por 7 a 1.

Prováveis escalações

Itabuna: a atualizar.

Bahia: Marcos Felipe; Douglas Borel, Marcos Victor, Raul Gustavo e Ryan; Nicolás Acevedo e Cauly; Kayky, Everaldo e Vítor Jacaré. Técnico: Renato Paiva.

Desfalques

Bahia

Kanu, Rezende e Gabriel Xavier seguem no departamento médico.

Itabuna

Não há desfalques confirmados.

Quando é?