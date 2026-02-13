Itabirito x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Mineiro 2026

Itabirito e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (14), às 19h (de Brasília), Estádio Municipal Castor Cifuentes, pela última rodada do Campeonato Mineiro de 2026.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

O jogo entre Itabirito e Atlético-MG será transmitido pelo SportyNet na TV e no YouTube, além do Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Após empatar com o Remo por 3 a 3 no Brasileirão, o Atlético-MG volta suas atenções para o Campeonato Mineiro. Maior campeão do Estadual, com 50 títulos, o Galo ocupa a vice-liderança do Grupo A, com os mesmos 11 pontos que a líder URT. Invicto no torneio, a equipe soma duas vitórias e cinco empates e segue na briga pela classificação. Apesar da campanha consistente, o time não depende apenas de si para avançar de forma direta à próxima fase. Para garantir a vaga sem precisar de outros critérios, precisa vencer neste sábado e ainda torcer para que o Cruzeiro não perca para a URT.

Por outro lado, o Itabirito ocupa a terceira posição do Grupo C com sete pontos, cinco a menos que o líder Cruzeiro e já não tem chances de classificação. Em sete jogos, registra duas vitórias, um empate e quatro derrotas. Aproveitamento de 33%.

Itabirito: Vinícius Dias; Gleissinho, Wallace, Felipe Camargo e Bryan; Serginho, Pedro Rodrigues e Guilherme Givigi; Romário Simões, Luís Araújo e Ruan.

Atlético-MG: Everson. Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Hulk e Dudu.

Desfalques

Atlético-MG

Alexsander, Lyanco

Itabirito

Não há desfalques confirmados.

Que horas começa Itabirito x Atlético-MG

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

ITA Outros CAM 0 0 Empate 2 Vitórias Atlético-MG 3 - 0 Itabirito

Itabirito 0 - 2 Atlético-MG 0 Gols feitos 5 Jogos com mais de 2.5 gols 1/2 Ambos os times marcam 0/2

