Itabaiana x Figueirense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Itabaiana e Figueirense se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 19h30 (horário de Brasília), pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2025. O jogo será no Estádio Etelvino Mendonça, o Mendonção, em Sergipe, com transmissão ao vivo do DAZN, plataforma de streaming, e do Nosso Futebol+, serviço pay-per-view que inclui todos os jogos da competição (clique aqui e confira a programação completa).

Recém-promovido à Terceirona, o atual vice-campeão sergipano venceu apenas uma partida até aqui na liga - na estreia, contra o Náutico, por 2 a 1. Desde então, acumulou derrotas para Ypiranga, São Bernardo e Tombense, precisando voltar a vencer para sair da 16ª colocação na tabela.

O duelo marca a reestreia do técnico Pintado no comando do Figueirense. Ele foi anunciado após a derrota para o Retrô, na rodada retrasada, mas ainda não esteve à beira do campo na última partida, contra o Caxias. A equipe catarinense amarga a lanterna da Terceira Divisão, com apenas um ponto em quatro jogos. Foram dois empates e quatro derrotas nos últimos seis compromissos, e a vitória é imprescindível para tentar sair da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Itabaiana: Jefferson; Alexis Fernández, Betão, Gabriel Santiago e Kevin; Coppetti, Romeu e Fabrício Oya; Valdeci, Jackson e Leilson. Técnico: Roberto Cavalo.

Figueirense: Fabrício; Iury, Ligger, Lucas Dias e Leonan; Nicolas, Flávio, Jhony Douglas e João Lucas; Felipe Augusto e Marlyson. Técnico: Pintado.

Desfalques

Itabaiana

Suspenso, o atacante João Cabral é desfalque para o duelo. O goleiro Léo Souza, o zagueiro Fredson e o lateral direito Chiquinho estão lesionados.

Figueirense

O volante Breno segue se recuperando de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

