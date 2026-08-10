"Isto é fraqueza": Mourinho lança crítica ácida a Guardiola

José Mourinho não consegue imaginar a aposentadoria e acredita que ainda poderá treinar quando estiver na casa dos 70 anos.

De acordo com o jornal "The Sun", o treinador excepcional dirigiu duras críticas ao seu velho rival Pep Guardiola durante declarações impactantes.

Mourinho, de 63 anos, voltou ao Real Madrid neste verão para uma segunda passagem e assinou um contrato de três anos.

Mas o português revelou em seu novo documentário na Netflix que ainda tem muita energia na bagagem.

José Mourinho disse no documentário: "Eu nem consigo imaginar quando vou parar de trabalhar com futebol".

E prosseguiu: "Eu digo mais dez anos, mas talvez mais do que 10. É divertido. Foi divertido, é divertido e sempre será divertido".

E continuou: "Quero vencer mais títulos. Quero vencer novos títulos. Quero repetir a conquista de títulos. Quero fazer isso em lugares que nunca visitei antes. Quero fazer isso em lugares que já visitei antes".

Mourinho acrescentou: "Meu mundo é caminhar por um estádio de futebol com 50 mil ou 90 mil torcedores. Já tive 100 mil. Esse é o meu mundo".

E completou: "Sem futebol, nada dentro de mim está completo. Mas eu não acho que seja uma obsessão. Não sinto que seja uma obsessão".

O "Special One" disse: "Quando você atinge um determinado nível, você quer permanecer ali para sempre".

Mourinho ocupa o cargo de treinador desde o ano 2000, quando foi nomeado responsável pela equipe do Benfica.

O novo documentário do "treinador excepcional" acompanha sua trajetória desde então, incluindo três anos conturbados que passou no Real Madrid, de 2010 a 2013.

Mourinho entrou em atrito repetidas vezes com Guardiola, que dirigia o Barcelona durante aquele período.

Pep acabou fazendo uma pausa no futebol após deixar o Barcelona em 2012, assumiu o comando do Bayern de Munique e agora não está vinculado a nenhum clube depois de sua saída do Manchester City.

Mas Mourinho prometeu que nunca fará o mesmo, porque tirar uma folga do trabalho como treinador seria um sinal de fraqueza.

Ele disse: "Alguns homens precisam de umas longas férias — algo que eu detesto. Eu odeio essa palavra. Para mim, férias significam fraqueza. Não fale comigo sobre férias".

E completou: "Eu nunca preciso de descanso. Vou descansar quando Deus decidir isso".