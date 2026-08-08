Isso vem do nada! Liverpool aparentemente vai agir no Barcelona

Segundo o especialista em transferências Fabrizio Romano e o catalão Mundo Deportivo , todas as partes já chegaram a um acordo verbal. Os documentos ainda devem ser assinados neste sábado. O contrato de empréstimo supostamente inclui uma opção de compra para o próximo verão, e o Liverpool assumirá o salário integral de Araujo. Seu contrato com o Barcelona vai até 2031.

Araujo se transferiu em 2018 de sua terra natal, o Uruguai, para o time B do Barcelona, rapidamente deu o salto para os profissionais e se tornou uma peça importante. Nos últimos anos, o agora jogador de 27 anos chegou até a atuar como capitão do Barça em alguns momentos.

Ultimamente, porém, ele já não tinha mais um lugar fixo entre os titulares. Nos dois jogos das quartas de final da Champions League contra o Atlético de Madrid, por exemplo, Araujo entrou apenas no decorrer da partida. Na equipe titular estiveram, alternadamente, Eric Garcia, Pau Cubarsi e Gerard Martin.

Ronald Araujo também já foi especulado no Bayern de Munique

No passado, Araujo foi repetidamente ligado a uma transferência. Durante a passagem de Thomas Tuchel pelo Bayern de Munique, os bávaros também teriam tentado contratá-lo. Sua agora iminente transferência para o Liverpool, porém, não havia dado qualquer sinal.

Os Reds precisam reformular sua zaga após a transferência sem custos de Ibrahima Konate para o Real Madrid neste verão. Com Jeremy Jacquet (21), do Stade Rennes, eles já contrataram um zagueiro de alto nível por 69 milhões de euros, mas ele ainda precisa retomar seu espaço após uma pausa mais longa por causa de uma lesão no ombro. O veterano Virgil van Dijk (35) tem contrato até o próximo verão.