"Acho que o Max se abriu mais dentro do clube no último meio ano. Todos nós - Karl-Heinz e eu, naturalmente também Herbert Hainer - fomos muito mais bem informados por ele sobre tudo do que era o caso antes", disse Hoeneß na noite de segunda-feira em uma gala pelos 80 anos da seção de basquete do Bayern de Munique. Hoeneß, assim como o presidente Herbert Hainer e Karl-Heinz Rummenigge, faz parte do poderoso conselho de supervisão do clube de Munique.

Antes desses desdobramentos positivos dos últimos meses, Eberl, segundo Hoeneß, levava no Bayern de Munique "uma espécie de vida de lobo solitário. Isso não nos agradou. Mas ele mudou isso fundamentalmente. Nesse aspecto, trabalhou super bem".

Imediatamente antes da final da Copa da Alemanha contra o VfB Stuttgart, no fim de maio, Hoeneß ainda havia se manifestado de forma crítica sobre Eberl. Havia "dúvidas" sobre o trabalho dele, e suas chances de um novo contrato estariam em apenas "60 a 40", disse ele na época em uma entrevista à Spiegel. No fim de julho, porém, durante o campo de treinamento em Tegernsee, Hoeneß destacou que as perspectivas de renovação de Eberl haviam subido para "100 por cento".

Uli Hoeneß elogia Max Eberl pelas transferências de verão do Bayern de Munique

Por essa declaração, Hoeneß recebeu internamente "problemas suficientes", como revelou agora: "Mas se naquele dia eu tivesse dito 80 por cento, teria havido ainda mais problemas. Então, por isso, foi uma resposta entre a peste e a cólera."

Como motivo para a rápida alta da consideração por Eberl, Hoeneß citou, além de sua supostamente melhor política de comunicação, também as transferências de verão concluídas cedo. "A nossa proposta de contratar os jogadores o mais cedo possível, porque depois da Copa do Mundo eles possivelmente ficariam mais caros, ele colocou em prática 100 por cento", elogiou Hoeneß. Nathaniel Brown e Ismael Saibari se transferiram para Munique já no início de julho, por 50 milhões cada.

"Também o orçamento que havíamos estipulado - queríamos investir até cerca de 50 milhões - ficou abaixo disso. Acho que investimos apenas 30 milhões, porque com vendas entraram quase 70 milhões. Então, foi feito um bom trabalho", avaliou Hoeneß.