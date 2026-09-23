"No começo, não foi uma situação fácil para mim", disse Zoma. "Mas, nesse meio-tempo, passei a me sentir muito bem com a decisão. Tenho uma responsabilidade aqui, porque o time e a comissão técnica confiam em mim."

As propostas da elite do futebol alemão, ainda assim, foram uma confirmação do próprio desempenho para o atacante. "Houve interesse da Bundesliga por parte do Werder Bremen e do FC Augsburg. Isso foi realmente especial", revelou o jogador de 22 anos, que ainda tem contrato de longo prazo com o clube até 2029 e, segundo a imprensa italiana, recentemente também teria entrado na mira do VfB Stuttgart.

O fato de o italiano de nascimento ter permanecido no FCN está se mostrando uma verdadeira sorte para o Nürnberg no aspecto esportivo. Nos seis primeiros jogos da liga na atual temporada, o veloz destro comprovou de forma impressionante sua qualidade diante do gol adversário e já marcou seis vezes.

Essa eficiência também não passou despercebida em sua terra natal: Zoma foi convocado pela primeira vez para a seleção italiana. Até a Gazzetta dello Sport dedicou atenção ao atacante e exaltou: "Um italiano encanta a Alemanha". Além disso, esse "attacante" da "Germania" agora teria aquecido o coração de Miroslav Klose.

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Miroslav Klose sobre Mohamed Alì Zoma: "Se ele soubesse tudo o que é capaz de fazer ..."

A grande admiração na Itália não está ligada por último ao técnico do FCN. Klose continua gozando de grande prestígio por causa de seus cinco anos na Lazio. O treinador do Nürnberg se mostrou satisfeito com o repentino interesse vindo do sul, mas também reagiu com um sorriso. "Eles nem o tinham no radar, e de repente leem Nürnberg, sabem quem é o treinador de lá", disse Klose. O campeão mundial de 2014 está totalmente convencido do enorme potencial de seu pupilo: "Se ele soubesse tudo o que é capaz de fazer ..."

Zoma se transferiu no verão de 2025 do time da terceira divisão UC Albino Leffe, da região de Bérgamo, para a Francônia. A taxa de transferência foi de modestos 800 mil euros. Depois de dificuldades iniciais, o atacante já deu mostras de seu talento em sua temporada de estreia, na qual marcou 14 gols em 29 jogos.

Na última janela de transferências de verão, os dirigentes do Club pediram uma taxa de transferência de 20 milhões de euros por sua joia, uma quantia que nenhum interessado quis pagar. Diante da atual curva de forma, no entanto, o valor de mercado do italiano deve continuar subindo.