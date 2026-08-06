"A quantidade de pedidos de ingressos que estamos recebendo atualmente é absolutamente incrível", disse Dreesen em um evento de imprensa em Munique. A Allianz Arena, na capital da Baviera, já está tradicionalmente lotada em todos os jogos em casa da Bundesliga há muitos anos - e, claro, isso também será assim na próxima temporada.

O motivo? A demanda supera com muita folga a capacidade do estádio, que é de 75 mil espectadores. Como exemplo extremo, Dreesen citou o duelo com o Borussia Dortmund, para o qual registrou "quase 350 mil pedidos". Com isso, o clube de Munique poderia ter lotado sua arena quase cinco vezes.

Mesmo para o jogo em casa menos popular, houve 135 mil pedidos de ingressos, segundo Dreesen, embora o dirigente do Bayern não tenha querido revelar quem é o adversário desse duelo. "Poderíamos lotar qualquer estádio do país com nossos próprios torcedores, também nos jogos fora de casa. Isso não é arrogância, mas simplesmente um fato", disse ele.

Quanto custa um carnê de temporada no Bayern de Munique?

Dreesen identificou uma evolução extremamente positiva desde que assumiu seu cargo no FCB. "Isso é completamente louco. Nos 14 anos em que estou aqui, nunca vivi isso", afirmou. Além disso, nos preços dos ingressos, o clube de Munique é um dos mais amigáveis ao torcedor: o carnê de temporada mais barato para a Allianz Arena custa apenas 180 euros, o que coloca o clube em segundo lugar na Bundesliga, atrás do Hoffenheim.

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Na sexta-feira, 28 de agosto, o Bayern de Munique recebe o VfB Stuttgart na abertura da temporada da Bundesliga, em uma reedição da final da Copa, na Allianz Arena lotada.