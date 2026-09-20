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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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"Isso é problema de vocês": Simeone dispara mensagem contra Mourinho após polêmica de arbitragem

Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
G. Simeone
Espanha
Portugal
Argentina

O que ele disse?

Giuliano Simeone, jogador do Atlético de Madrid, afirmou que a vitória sobre o Real Madrid no dérbi da capital representa um impulso importante para a equipe, enfatizando que seu foco está em desenvolver seu nível de jogo e ajudar seus companheiros, longe da polêmica que ocorre fora de campo.

Simeone disse após a partida: "Sempre me concentro em mim mesmo e dou o meu melhor pelo Atlético. Dedico 24 horas por dia para estar na minha melhor forma física e ajudar a equipe, e busco sempre evoluir, seja tecnicamente ou nos aspectos que preciso melhorar".

O jogador falou sobre seu vínculo com o Atlético desde pequeno, dizendo: "Desde criança, eu assistia o Atlético disputar muitas partidas, especialmente os dérbis. Essas partidas fazem parte do meu jeito de viver, e sempre tento dar toda a minha energia diante de qualquer adversário".

Sobre as declarações de José Mourinho a respeito da arbitragem, Giuliano recusou-se a entrar em polêmica com o treinador do Real Madrid, afirmando: "Respeito muito os árbitros, eles são seres humanos, às vezes acertam e às vezes erram. Se tomaram aquela decisão, é porque enxergaram o lance dessa forma".

Ele destacou que o Atlético precisa continuar trabalhando apesar da vitória, explicando: "O treinador sempre foca em cada partida separadamente. São 3 pontos importantes, mas precisamos melhorar como grupo. Estamos felizes com a vitória, mas devemos continuar evoluindo".

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Sobre ser filho de Diego Simeone, Giuliano explicou que encara as críticas como uma oportunidade de evolução, acrescentando: "Também me coloco no lugar dos outros, desde que a crítica seja construtiva. Sei que tenho muito a melhorar tecnicamente, nas minhas movimentações, no meu pé esquerdo e nos meus chutes de fora da área, para poder ajudar a equipe quando ela precisar de mim e dar 110% da minha energia".

Ele encerrou sua fala reforçando que os jogadores do Atlético não querem se preocupar com a arbitragem ou com quaisquer assuntos fora de campo, afirmando: "Nós sempre nos concentramos em nós mesmos e não gastamos nossa energia com nada de fora. Isso são notícias de vocês, e nós trabalhamos para melhorar como grupo".

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