Isso é o mais importante... O primeiro comentário de Ronaldo após suas conquistas históricas

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, expressou sua alegria após bater recordes notáveis na Copa do Mundo, mas ressaltou que “o mais importante é o trabalho em equipe e conquistar os três pontos”.

Ronaldo marcou dois gols contra o Uzbequistão na noite desta terça-feira, levando a seleção portuguesa a uma vitória esmagadora (5 a 0) na partida da segunda rodada do Grupo 11 do torneio.

Esses dois gols abriram as portas da história para Ronaldo, que se tornou o primeiro jogador a marcar gols em seis edições diferentes da Copa do Mundo, além de se tornar o maior artilheiro de todos os tempos da seleção portuguesa na competição e o segundo jogador mais velho do mundo a balançar as redes na Copa do Mundo.

Quando questionado sobre como se sentia após essas conquistas históricas, Ronaldo disse estar “muito feliz, mas o mais importante é o trabalho em equipe e conquistar os três pontos”, ressaltando que a equipe agora está focada na próxima partida, marcada contra a Colômbia na última rodada da fase de grupos.

Ele acrescentou, em declarações transmitidas pela rede “BeIN Sports” após a partida: “Trabalhamos duro nos últimos dias e evoluímos”.

O craque do Al-Nassr saudita continuou: “Vocês sempre falam de mim, mas meu objetivo é servir à seleção portuguesa. Sei que estamos em uma fase importante e estamos felizes por tudo o que conquistamos”.

Sobre se está motivado para marcar mais gols na Copa do Mundo de 2026, ele comentou: “Sim, quero marcar gols e, claro, confio no meu trabalho e no trabalho do grupo”.

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