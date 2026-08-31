Mikel Arteta implorou aos dirigentes da Premier League que tomem uma decisão rápida e a apliquem já nesta temporada.

De acordo com o jornal "The Sun", Arteta pediu a ampliação das listas dos times nos dias de jogo em prol do "bem-estar dos jogadores".

As regras atuais permitem que os técnicos relacionem nove jogadores no banco de reservas, um aumento em relação aos sete permitidos antes da pandemia da Covid-19.

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Mas Arteta quer que os dirigentes da Premier League aumentem esse número para que ele não precise deixar nenhum jogador de fora.

O técnico do Arsenal, cujo time enfrenta o Aston Villa esta noite, foi obrigado a deixar de fora estrelas como Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus da lista de seu time nesta temporada, e sente que isso gera uma série de problemas, sendo que agora está previsto que essa dupla deixe o clube.

Arteta afirmou: "É por isso que venho implorando aos dirigentes da Premier League para ampliar esses números apenas em prol da segurança dos jogadores, que é o mais importante".

E prosseguiu: "Acredito que cada time precisa de mais de 20 jogadores em campo, idealmente, para manter o nível de exigência nas partidas internacionais que enfrentamos, mas essas são as regras, e dentro dessas regras temos que jogar".

E acrescentou: "Precisamos estar muito próximos dos jogadores para explicar essas situações da maneira correta, para que todos se sintam importantes, porque eles de fato o serão".

Arteta não quer continuar tendo conversas "difíceis" com jogadores que preferem estar com o time em vez de ficar em casa assistindo aos jogos na televisão.

E completou: "A pergunta deve ser dirigida aos jogadores, mais do que a qualquer outra pessoa. O que eles querem? Se disserem: não, prefiro ficar em casa, então teremos um problema, porque eles não vão gostar do que fazem".

E emendou: "Mas tenho certeza de que, se você perguntar aos jogadores, todos vão querer fazer parte do time no dia do jogo. Caso contrário, você terá que dizer a alguém que ele nem sequer faz parte da lista do time no dia do jogo. Isso é extremamente difícil. E não beneficia ninguém".

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Arteta continuou: "Isso não beneficia o clube, não ajuda na avaliação do jogador, nem os ajuda a se sentirem parte dele. Na minha opinião, é um problema real e tem uma solução muito simples".