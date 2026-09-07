Louey Ben Farhat passará a jogar pela Alemanha no futuro. Segundo informações do Transfermarkt , o jogador ofensivo de 20 anos, que assinou contrato com o SC Freiburg antes da temporada, mudou de federação e decidiu por um futuro na DFB.

Nascido em Waiblingen, ele também possui a cidadania tunisiana e até aqui havia atuado pelas seleções da Tunísia, inclusive já disputou duas partidas pela seleção principal tunisiana. Agora, ele deve ser convocado para a seleção alemã sub-21 na próxima pausa para jogos de seleções.

A mudança de federação acontece após a renúncia voluntária de Ben Farhat à Copa do Mundo, depois de o então técnico Sabri Lamouchi querer convocá-lo para o elenco da Tunísia para o Mundial. No entanto, o atacante recusou, justificando sua decisão com a carga excessiva, depois de ter ficado quatro meses fora na primeira metade da temporada por causa de uma fratura no metatarso.

"Isso é desrespeitoso. O assunto está encerrado!", esbravejou um irritado Lamouchi na época e declarou: "Hoje de manhã, o pai de Louey Ben Farhat me ligou. Ele me disse que era cedo demais para incluí-lo na seleção e recusou. Fiquei chocado. Liguei para Louey, mas ele não atendeu. Liguei novamente para o pai dele, mas ele também não atendeu."

Se Ben Farhat tivesse jogado pela Tunísia na Copa do Mundo, uma mudança de federação para a DFB não teria mais sido possível. Enquanto isso, em nível de clubes, o jovem dará sequência à carreira por mais um ano por empréstimo no KSC, antes de dar o passo definitivo para Freiburg no verão.