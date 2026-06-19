Isso causou indignação na torcida... Será que Dani Olmo teve a intenção de ofender a seleção saudita?

Uma onda de indignação tomou conta da torcida saudita, poucas horas antes do tão aguardado jogo contra a Espanha, na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, devido a declarações atribuídas a Dani Olmo, craque do Barcelona.

A seleção saudita enfrenta a Espanha no próximo domingo, no Estádio Mercedes-Benz, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A 48 horas do jogo, alguns usuários das redes sociais compartilharam declarações de Dani Olmo, nas quais ele fala sobre as ambições da seleção espanhola durante o confronto contra a Arábia Saudita, especialmente no que diz respeito à marcação de gols.

Os usuários das redes sociais divulgaram uma declaração atribuída ao jogador espanhol, na qual ele afirma que o objetivo não será apenas vencer a seleção saudita, mas marcar um grande número de gols.

Essas declarações atribuídas a Olmo provocaram a ira da torcida, que as considerou um insulto à seleção saudita e exigiu que os jogadores respondessem em campo, apresentando uma grande exibição e conquistando um resultado positivo contra a seleção espanhola.

Voltando ao jornal catalão “Sport”, que conduziu a entrevista com Olmo, verificou-se que o jogador não fez essa declaração exatamente dessa forma, mas suas palavras foram interpretadas de maneira diferente, enquanto ele falava sobre a falta de eficácia ofensiva da “La Roja”.

Olmo se referia à incapacidade de marcar gols durante o empate sem gols com Cabo Verde, na última segunda-feira, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

O craque do Barcelona disse a esse respeito: “Nós realmente criamos oportunidades (contra Cabo Verde), mas precisamos finalizá-las; isso a gente sabe, e é claro que vamos tentar marcar mais de um gol contra a Arábia Saudita e vencer”.

Sobre como romper o bloco defensivo, ele explicou: “Precisamos movimentar o adversário de um lado para o outro, arriscar um pouco, não jogar muito pelas laterais e jogar de forma mais vertical e direta. Temos essa boa combinação e vamos provar isso contra a Arábia Saudita”.

E concluiu: “Precisamos estar atentos aos pequenos detalhes, especialmente a qualquer perda de bola nas jogadas de ataque, e, quando tivermos a oportunidade, precisamos mandá-la para o gol”.

Vale lembrar que várias reportagens indicam a intenção de Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, de escalar Dani Olmo como titular na partida contra a Arábia Saudita, depois de ele ter sido reserva contra Cabo Verde.