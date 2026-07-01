Issam Al-Shawali: “Sou o artilheiro da Copa do Mundo!”

O comentarista tunisiano Essam Al-Shawali ironizou os resultados das seleções árabes na Copa do Mundo de 2026, afirmando que, graças a eles, ele se tornou o artilheiro do torneio.

Al-Shawali comentou, pelo canal catariano “BeIN Sports”, a partida que reuniu as seleções da Inglaterra e da República Democrática do Congo, nesta quarta-feira, no Estádio Atlaná, na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

Durante sua análise da partida, Essam Al-Shawali disse, em tom de ironia: “Sou o artilheiro dos comentaristas na Copa do Mundo, com 38 gols, uma média de 3,76 gols por partida, e isso graças às seleções árabes”.

O comentarista tunisiano se refere à profusão de gols nas partidas que narrou na Copa do Mundo, especialmente pelas seleções árabes, e mais especificamente pela seleção da Tunísia.

A seleção da Tunísia perdeu suas três partidas na fase de grupos: por 1 a 5 contra a Suécia, por 0 a 4 contra o Japão e por 1 a 3 contra a Holanda, e Al-Shawali narrou todas essas partidas.

Além disso, Al-Shawali comentou a goleada sofrida pela seleção do Iraque contra a Noruega por 1 a 4 e a derrota da seleção saudita para a Espanha por 4 a 0, tendo seu nome ficado associado às goleadas sofridas pelas seleções árabes na Copa do Mundo de 2026.