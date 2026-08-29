O sueco Alexander Isak, atacante do Liverpool, atingiu um número chocante durante a partida disputada pelo Liverpool na noite deste sábado contra o Nottingham Forest.
As duas equipes se enfrentaram no estádio de Anfield pela segunda rodada da Premier League, empatando por dois gols de cada lado.
Apesar de Isak ter marcado o primeiro gol do Liverpool hoje, a rede Opta afirmou: "Isak tocou na bola apenas 13 vezes ao longo do tempo da partida, na qual disputou os 90 minutos completos", e o descreveu como "isolado".
Confirmou ainda que esse foi "o menor número de toques de qualquer jogador nas fileiras do Liverpool que completou uma partida na Premier League", desde que a Opta começou suas estatísticas na temporada 2003-2004.
Esta foi a primeira partida disputada pelo Liverpool em seu estádio, Anfield, sob o comando do novo treinador, o espanhol Andoni Iraola. O Liverpool não conseguiu vencer na rodada de abertura diante do Newcastle, quando empatou pelo mesmo placar, e na terceira rodada enfrentará o Ipswich Town.