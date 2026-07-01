Ismaïla Sar é o segundo maior artilheiro africano da história da Copa do Mundo

Ismaïla Sarr consolidou seu lugar na história do futebol africano ao marcar o segundo gol da seleção do Senegal aos 51 minutos da partida contra a Bélgica, na noite desta quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
Com isso, Sar elevou sua contagem para 5 gols em suas participações na Copa do Mundo, empatando com o lendário camaronês Roger Milla no segundo lugar na lista dos maiores artilheiros africanos da história da Copa do Mundo, atrás apenas do ganês Asamoah Gyan, que lidera com 6 gols.
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Além disso, o Senegal se tornou a primeira seleção africana a marcar dois gols em uma única partida nas fases eliminatórias da Copa do Mundo desde que Gana enfrentou os Estados Unidos (2 a 1) nas oitavas de final da edição de 2010, segundo a rede francesa “stats foot”.
Ao chegar à prorrogação contra a Bélgica, a seleção do Senegal já disputou prorrogações em 3 das 4 partidas que disputou nas fases eliminatórias da Copa do Mundo.