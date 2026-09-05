Isak: superei esse pesadelo com sucesso no Liverpool

Alexander Isak superou seu início difícil no Liverpool ao marcar dois gols em nove minutos e conduzir sua equipe à vitória sobre o Ipswich por 2 a 0, na sexta-feira.

Após sua transferência do Newcastle United por 125 milhões de libras esterlinas, em uma negociação recorde à época, Isak sofreu com lesões durante sua primeira temporada no Liverpool, marcando apenas quatro gols em 22 partidas.

O jogador de 26 anos elevou sua conta para três gols em três jogos da Premier League nesta temporada, depois de anotar seus dois tentos no estádio Portman Road.

O atacante da seleção da Suécia disse à rede "Sky Sports": "Não foi fácil. Foi uma lesão longa e uma temporada difícil de modo geral. Eu pensava: primeiro quero fazer uma boa Copa do Mundo e depois começar bem a temporada, o que sinto que fiz agora".

E acrescentou o atacante sueco: "Esta temporada de certa forma ficou para trás, mas não foi fácil".

Os gols de Isak deram a Andoni Iraola sua primeira vitória no cargo de treinador do Liverpool, em sua terceira tentativa, enquanto o ex-técnico do Bournemouth afirmou que não sente qualquer preocupação quanto à continuidade de Isak balançando as redes.



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