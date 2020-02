Isaac Lihadji: a joia do Olympique que mexe com o desejo dos grandes da Europa

Manchester United, Barcelona e Arsenal são apontados como interessados no jogador de 17 anos, que estará disponível na próxima janela

O "efeito Jadon Sancho" está começando a subir a cabeça e é um problema que as academias de futebol do mundo inteiro estão tendo que enfrentar.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Desde que o jogador inglês deixou o e foi para o , no início da temporada 2018-19, jovens jogadores de todo o mundo começaram a ponderar as suas opções quando se trata de dar o salto para o futebol principal.

Mais times

É provável que, na próxima década, mais e mais adolescentes prodígios se transfiram gratuitamente no final dos seus primeiros contratos, apesar de valore fixados em oito dígitos. Graças principalmente ao Sancho, os jogadores e os seus agentes estão segurando os clubes que os criaram para negociá-los em uma idade mais jovem do que nunca.

Um desses casos envolve Isaac Lihadji e . O jogador de 17 anos está no topo há algum tempo, mas pode deixar a no final desta temporada de forma gratuita, sem renovar seu contrato e deixar o time francês com uma grande perda econômica.

Nascido em Marselha, o pai de Lihadji faleceu quando ele tinha apenas nove anos de idade.

A sua formação no futebol começou com o Septemes-les-Vallons, um clube que tinha um jovem Zinedine Zidane nos seus livros, quando ele se tornou um dos melhores meio-campistas de todos os tempos.

"Ele não tinha clube, não tinha equipe. Naquela época, ele não era nada fora do comum, ele jogava da mesma forma que os outros", disse o presidente do Septemes, Salah Nasri, ao Actufoot, sobre o jovem Zidane. "Então, graças ao nosso treinamento, ele progrediu e se revelou com o tempo. Ele se destacou muito rapidamente, mas no início ele não era tudo isso. Foi só mais tarde que ele explodiu."

Lá Lihadji era observado de perto pelo , que até o convocou para treinos durante as férias escolares. Mas, em novembro de 2013, quando estava prestes a trocar o sul da pela Catalunha, sofreu uma fratura na canela quando foi derrubado por um goleiro adversário ao marcar o gol.

"Se não fosse a perna quebrada, ele estaria no Barçaa", disse Michael , olheiro das categorias de base do time catalão, que os alertou sobre o talento de Lihadji, ao L'Equipe. "Ele sonhava jogar no Barça, ele chorava", acrescentou Nasri. Tivemos que fazê-lo entender que era apenas uma questão de tempo e que, se fosse para acontecer, iria acontecer. Seu objetivo é claro, Isaac quer jogar em um dos cinco grandes clubes europeus".

Quando voltou à sua melhor forma, Lihadji foi levado ao , com apenas 14 anos de idade. Desde o surgimento dos irmãos Ayew, Andre e Jordan, os dez vezes campeões franceses passaram fome de talentos saídos de sua academia durante a maior parte de uma década, e quando os relatos sobre as atuações de Lihadji nas categorias de base começaram a surgir, o entusiasmo naturalmente cresceu.

Após impressionar o novo técnico do OM, André Villas-Boas, na pré-temporada, Lihadji estreou na equipe principal em 24 de setembro de 2019, quando saiu do banco para jogar os 12 minutos finais contra o . Duas semanas depois, ele estava de volta ao campo, fazendo uma participação de 11 minutos como substituto contra o .

"Sei que tenho sido ansiosamente aguardado, mas você tem de ter cuidado para não se adiantar", disse Lihadji ao L'Equipe depois da sua primeira entrada no time principal. "Farei o que for necessário para que as pessoas se orgulhem. O Villas-Boas me dá muitos conselhos. Ser um jogador-chave para o OM é o meu objetivo".

De lá, ele voou para o como parte da seleção da França para a e desempenhou um papel fundamental em ida para as semifinais, marcando três gols e dando duas assistências quando os franceses foram eliminados pelos anfitriões no caminho para vencer o torneio.

Um início de temporada como esse deixaria a maioria pronto para se estabelecer durante o Natal e na segunda metade da campanha.

Lihadji, no entanto, nunca mais foi visto em campo desde então.

Ao retornar da América do Sul, começaram as conversas sobre o primeiro contrato profissional do jovem jogador, mas logo ficou claro que as duas partes estavam em desacordo nos termos das negociações.

Em 24 de novembro, Lihadji foi convocado para o banco de reservas na viagem do Olympique de Marselha à , mas não chegou a jogar, ao contrário de outro jogador da base, Marley Ake - um meio-campista que, apesar de talentoso, não está no mesmo nível do companheiro.

"Estou esperando a assinatura para lhe dar algum tempo de jogo e, em Toulouse, escolhi Marley para entrar nos últimos minutos", disse Villas-Boas a uma coletiva de imprensa no final daquela semana.

"Eu poderia tirar vantagem de ter Lihadji , mas por quê? Para que ele jogue pelo Mônaco, ou pelo ? Que interesse há para o OM, o seu clube, nisso? Eu defendo os interesses do clube, talvez contra o meu melhor julgamento. Mas entre Ake, que tem um futuro aqui, e Isaac, eu fiz a minha escolha".

Aquele jogo em Toulouse foi a última vez que Lihadji vestiu a camisa do Olympique de Marselha e, provavelmente será. Os relatos no início de janeiro afirmam que as negociações terminaram entre o jogador e seu clube e, assim, ele estará livre para sair no final da campanha atual.

"O nosso objetivo hoje é colocar a academia em primeiro lugar e deixar claro a um jovem de 16 ou 17 anos que ele tem uma chance extraordinária de jogar e vestir as cores do OM", disse o presidente do Olympique de Marselha, Jacques-Henri Eyraud, à RMC.

"Eu quero muito que estes jovens mostrem o seu desejo, a sua determinação, o seu reconhecimento, o respeito por este clube e pela camisa que eles vestem. Sem isso, não pode haver futuro no Olympique de Marselha quando se é um jovem jogador". A mensagem dificilmente poderia ser mais clara.

Mais artigos abaixo

, , Borussia Dortmund, e foram todos apontados como interessados no jogador, que está mais à vontade no lado direito, mas que também tem experiência de jogar de forma centralizada. Há até relatos de que Barça pode reconsiderar o jogador que eles quase contrataram há mais de seis anos.

Seja qual for o clube que conseguir colocar as mãos em Lihadji, terá um talento especial consigo. Mas é provável que eles também sejam queimados pelo "efeito Sancho" em pouco tempo. Jovens como Lihadji estão mais ansiosos do que nunca pela sua grande chance, e não há mais a mesma vontade de esperar.