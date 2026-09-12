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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

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Ironia que antecede o confronto: 9 jogos com o Levante e zero com o Barcelona

Levante x Barcelona
Levante
Barcelona
La Liga
Espanha

Qual é a história?

A comissão de arbitragem anunciou a designação de Jon Ander González Cuesta para dirigir a partida entre Levante e Barcelona, marcada para amanhã, domingo, no estádio Ciutat de València, pela competição do Campeonato Espanhol, na primeira atuação do árbitro basco com a equipe catalã em sua carreira na arbitragem.

González Cuesta tem 41 anos e é um dos 4 árbitros que fazem suas primeiras partidas no Campeonato Espanhol nesta temporada, enquanto Javier Iglesias Villanueva assumirá a função de árbitro de vídeo assistente (VAR) durante o confronto.

O duelo de domingo é a terceira partida de González Cuesta no Campeonato Espanhol, depois de ter dirigido anteriormente os jogos entre Valencia e Real Betis, que terminou com a vitória do segundo por 1 a 0, e entre Osasuna e Getafe, decidido pelo Osasuna pelo placar de 1 a 0.

Esta será a décima partida que o árbitro dirige para a equipe do Levante, depois de ter apitado 9 jogos anteriores na segunda divisão, nos quais a equipe conquistou 5 vitórias e 3 empates, contra uma única derrota.

O confronto com o Barcelona carrega uma importância especial para o árbitro basco, já que será a primeira partida que ele dirige para a equipe catalã em sua carreira na arbitragem, em uma nova atuação sua no âmbito do Campeonato Espanhol.

La Liga
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