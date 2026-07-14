Irmãos inimigos... O astro da França aterroriza Gavi

O confronto entre Espanha e França nas semifinais da Copa do Mundo de 2026 não será apenas uma disputa pela vaga na final, mas também representará um encontro especial entre dois dos melhores amigos do mundo do futebol.

O jornal espanhol “Mundo Deportivo” revelou que Gavi, meio-campista do Barcelona, considera seu amigo Ousmane Dembélé sua maior preocupação antes da partida, não apenas por ele ser uma das principais estrelas da seleção francesa, mas porque Gavi conhece sua periculosidade melhor do que qualquer outro jogador, após anos que passaram juntos no vestiário do Barcelona, onde se desenvolveu uma amizade tão próxima que os tornou quase irmãos.

O jornal destacou que Dembélé vê em Gavi alguém que lhe dá tranquilidade, já que os dois compartilham muitos momentos dentro e fora do campo, desde sessões de videogame até detalhes da vida cotidiana, o que fez com que o meio-campista espanhol percebesse perfeitamente o tamanho da ameaça que o ponta francês representa quando está no seu melhor.

O jornal considera que o que mais preocupa Javi é a impossibilidade de prever os movimentos de Dembélé, já que ele possui uma habilidade rara de usar os dois pés com a mesma eficiência, além de sua grande velocidade e liberdade de movimento dentro do campo — qualidades que o tornaram um dos jogadores mais influentes na trajetória da França rumo às semifinais.

O jornal destacou que Luis Enrique foi o principal responsável por essa transformação, ao transferir Dembélé para a função de atacante falso e conceder-lhe maior liberdade de movimento, tornando-o mais decisivo diante do gol, o que é comprovado por seus números no torneio: ele marcou cinco gols e deu duas assistências, apesar de o número de seus chutes entre os postes e a trave não ter ultrapassado sete tentativas.

O “Mundo Deportivo” destacou que a evolução de Dembélé não se limitou ao aspecto ofensivo, mas que ele também se tornou um dos principais elementos da pressão defensiva da seleção francesa, após realizar 184 ações de pressão defensiva, sendo superado apenas por Michael Olisi, Além disso, ele recuperou a bola 19 vezes, uma evolução significativa que o jornal atribuiu à filosofia de Luis Enrique, que convenceu o jogador de que o comprometimento e o trabalho em equipe são o caminho para chegar ao topo do futebol.

E acrescentou que a jornada de transformação de Dembélé começou anos antes, quando Lionel Messi, durante a passagem de ambos pelo Barcelona, o aconselhou a mudar seu estilo de vida, adotando uma alimentação saudável, evitando ficar acordado até tarde jogando videogame e dedicando-se à recuperação e ao descanso — conselhos que contribuíram para mudar sua trajetória.

O jornal concluiu sua reportagem afirmando que Gavi está plenamente ciente da magnitude da ameaça que seu amigo íntimo representa e, por isso, seu maior desejo no confronto desta noite será impedir que seu “irmão” chegue à final da Copa do Mundo, em uma das histórias humanas mais emocionantes antes do tão aguardado confronto entre Espanha e França.

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