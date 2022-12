Irmã de Cristiano Ronaldo faz pedido surpreendente ao craque de Portugal

Kátia Aveiro desabafou nas redes sociais após o irmão ficar no banco de reservas contra a Suíça

Após o técnico da seleção portuguesa, Fernando Santos, optar por deixar Cristiano Ronaldo no banco de reservas na partida de oitavas de final da Copa do Mundo contra a Suíça, Kátia Aveiro, irmã do craque português, usou as redes sociais para desabafar sobre a situação, demonstrando insatisfação.

Na postagem feita, Kátia citou "pequenez de grande parte do povo português", dizendo haver uma ingratidão com Cristiano Ronaldo, e pediu para que seu irmão deixe a seleção para voltar para casa.

"Queria tanto que ele viesse para casa, deixasse a seleção e se sentasse do nosso lado para o abraçarmos e dizer que tá tudo bem, lhe fazer lembrar o que ele conquistou e de que casa ele veio. Queria tanto que ele não fosse mais para lá. A gente já sofreu que chegue (eles nunca irão saber o quanto). Tu és grande e os pequenos não percebem o quão enorme tu és… Vem para a tua casa. Que é onde te compreendem onde te abraçam. Como sempre foi. Onde tens toda a gratidão. E não ingratidão. Obrigada Ronaldo" publicou Kátia Aveiro.

Kátia ainda destacou o desejo do público que estava no Estádio de Lusail, que pediam a entrada de Cristiano Ronaldo em vários momentos do jogo, e comemoraram quando o camisa sete foi chamado por Fernando Santos para entrar na partida.

"No campo gritaram por Ronaldo. Não foi por Portugal estar ganhando. E não sou eu que digo isto. O mundo assistiu… Por que será??? Ainda bem que Portugal ganhou (já vi Portugal ganhar tantas vezes). E nem isto invalida a pequenez de grande parte do povo português" completou Kátia.