Iraque x Coreia do Sul: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (05), pela 9ª rodada da terceira fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Iraque recebe a Coreia do Sul na tarde desta quinta-feira (05), às 15h15 (de Brasília), no Basra Sport City Stadium, em Baçorá, no Iraque, pela 9ª rodada da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Iraque e Coreia do Sul se enfrentam em um duelo decisivo pelas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo. A seleção iraquiana, atualmente em terceiro lugar no Grupo D, busca uma vitória crucial para seguir sonhando com uma vaga direta, somando até agora três vitórias, três empates e duas derrotas. A partida marca a estreia de Graham Arnold no comando da equipe. Do outro lado, os sul-coreanos lideram o Grupo B com 16 pontos, estão invictos com quatro vitórias e quatro empates, e uma vitória nesta rodada garante sua classificação antecipada para o Mundial.

Prováveis escalações

Iraque: Ahmed Basil; Rebin Solaka, Younis e Hashem; Bayesh, Amjad Attwan, Al-Ammari e Al-Hajjaj; Amyn, Aymen Hussein e Jasim. Técnico: Graham Arnold.

Mais artigos abaixo

Coreia do Sul: Woo; Seol, Yu-in, Kwon, Tae-Seok; Hwang, Yong-Woo, Jae-Sung; D. Lee, Hwang, Son. Técnico: Hong Myung-Bo.

Desfalques

Iraque

Sem desfalques confirmados.

Coreia do Sul

Sem desfalques confirmados.

Quando é?