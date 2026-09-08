Iraola: Vamos ver onde estamos diante de um time como o Atlético de Madrid

Andoni Iraola, técnico do Liverpool, prepara-se para o seu primeiro jogo na Liga dos Campeões da Europa, quando recebe o Atlético de Madrid, comandado por Diego Simeone, amanhã, quarta-feira, no estádio de Anfield, pela primeira rodada da fase inicial da competição continental.

Iraola assumiu o comando do Liverpool no início da atual temporada, substituindo o holandês Arne Slot, que foi demitido devido aos maus resultados na temporada passada.

Iraola disse no início da coletiva de imprensa desta terça-feira: "Sim, claro que acredito que seja uma noite especial para mim".

E acrescentou, conforme divulgado pelo site oficial do Liverpool: "Todo mundo fala sobre as noites de Liga dos Campeões no estádio de Anfield, e o primeiro jogo será contra um adversário forte, o Atlético de Madrid. Simeone faz um trabalho excelente como técnico. Acredito que o fato de ele alcançar os objetivos do clube em todas as temporadas, ano após ano, é algo incrível, e é sem dúvida um grande desafio para nós".

E acrescentou: "Ele certamente tem muito mais experiência do que eu neste tipo de jogo, mas espero que amanhã consigamos fazer uma boa partida".

E prosseguiu: "Foi difícil para mim, quando comecei minha carreira como treinador há sete ou oito anos, chegar até onde estou agora, e espero aproveitar essa experiência".

E completou: "É uma grande responsabilidade e um enorme desafio, mas sinto orgulho de estar no banco de reservas amanhã, e agora meu foco está em montar a equipe da melhor forma possível para fazermos uma boa partida, vencermos e começarmos com força na Liga dos Campeões".

O treinador espanhol continuou: "Acredito que nosso principal objetivo na última sexta-feira era vencer, porque estávamos frustrados após dois empates consecutivos, e precisávamos muito da vitória. Mas também me senti otimista depois de ver uma atuação especial de alguns jogadores, e vi a equipe começar a partida com mais força e mais entusiasmo, especialmente no primeiro tempo, e acredito que esse é o caminho pelo qual queremos continuar".

Sobre a principal diferença entre os estilos do Liverpool e do Atlético de Madrid, ele disse: "Acredito que o Atlético de Madrid é uma equipe que joga de forma excelente. Sempre notamos nas equipes de Simeone que elas têm mais posse de bola, especialmente nas fases iniciais da partida".

E completou: "Eles têm uma grande dinâmica graças aos quatro jogadores da linha de ataque, o que às vezes torna difícil pará-los, dada a grande rotação entre seus jogadores nas posições ofensivas. Não será fácil para os adversários deles nem para nós amanhã".

Sobre o teste de suas capacidades como treinador na Liga dos Campeões, ele explicou: "Acredito que é um jogo da Liga dos Campeões, é o nosso primeiro jogo contra uma das equipes mais fortes que enfrentaremos, mas, no fim das contas, é futebol. Também jogamos contra equipes excelentes na Premier League".

E destacou: "Acredito que conheço bem o Atlético de Madrid e alguns de seus jogadores. Será um jogo-teste difícil, e teria sido assim mesmo se eu não fosse o treinador, porque é o nosso primeiro jogo na Liga dos Campeões contra outro grande clube. É um jogo maravilhoso, e um verdadeiro teste para a equipe como um todo, e acredito que ele nos mostrará o nível do nosso desempenho. Mostramos bons sinais na última sexta-feira, e agora vamos ver onde estamos diante de uma equipe como o Atlético de Madrid".

E ressalvou: "Não vou revelar a vocês a escalação titular. Vocês me perguntam se farei muitas mudanças ou não, mas os jogadores do meu time não sabem a escalação, então com certeza não vou revelá-la a vocês. Tenho que levar em consideração que temos mais jogos, e que eles precisam de mais treinos físicos, mas não acredito que esse será o cenário mais difícil que enfrentarei nesta temporada, porque jogamos na sexta-feira, então tivemos bons dias de descanso".

Sobre Milos Kerkez, ele completou suas declarações: "Acredito que Milos teve uma atuação excelente na última sexta-feira. Eu o conheço bem, e conheço seu potencial. Ele ainda tem muito potencial apesar da pouca idade, além de uma boa experiência na Premier League e com a seleção de seu país, e é um jogador em quem confio totalmente".

E concluiu: "Ele precisa desenvolver muitos aspectos, como qualquer outro jogador, assim como eu também preciso desenvolver muitos aspectos. Mas estou disposto a tentar ajudá-lo primeiro a se tornar um jogador melhor, e acredito que ele está no caminho certo. Acredito que ele teve uma atuação especial conosco na última sexta-feira".

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