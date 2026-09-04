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Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Iraola exclui dupla do Liverpool da lista europeia

Liga dos Campeões
Liverpool
A. Iraola
F. Chiesa
W. Endo
England

Andoni Iraola, técnico do Liverpool, deixou de fora da lista do time para a Liga dos Campeões da Europa o seu jogador italiano Federico Chiesa.

A rede ESPN informou que Chiesa se junta a Wataru Endo entre os jogadores excluídos pelo treinador espanhol da lista europeia.

O Liverpool confirmou a sua lista antes do início de sua campanha europeia, no confronto contra o Atlético de Madrid, no estádio de Anfield, na próxima quarta-feira.

Chiesa sofre atualmente de uma lesão muscular, embora não se espere que fique afastado dos gramados por um longo período. Já Endo disputou apenas 8 partidas na Premier League ao longo da última temporada, tendo começado 7 delas no banco de reservas, enquanto participou de apenas uma vez durante a campanha do Liverpool na Liga dos Campeões da Europa.

Em contrapartida, o Liverpool incluiu o recém-chegado Vitor Munoz, ao lado de Conor Bradley, que segue em seu programa de recuperação após uma lesão no joelho sofrida em fevereiro passado.

Premier League
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Também foi incluído na lista europeia Giovanni Leoni, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior em setembro passado.

Igualmente presente na lista está Hugo Ekitike, apesar de o jogador francês estar atualmente em período de afastamento por lesão.

E, como era esperado, Bradley Barcola apareceu na lista europeia do Liverpool, após sua transferência do Paris Saint-Germain, em uma negociação cujo valor pode chegar a 123 milhões de libras esterlinas.

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