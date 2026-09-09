Andoni Iraola, técnico do Liverpool, elogiou a personalidade de seus jogadores após a vitória sobre o visitante Atlético de Madrid pelo placar de 2 a 1, na noite de quarta-feira, na rodada de abertura da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, afirmando que a equipe conseguiu lidar com um início difícil de partida e conquistar mais uma virada.

O Liverpool ficou atrás no placar após 16 minutos do apito inicial da partida, disputada no estádio Anfield, mas se recuperou e conseguiu a remontada para arrancar 3 pontos preciosos no começo de sua caminhada europeia.

Iraola disse, em declarações à rede TNT Sports reproduzidas pela rede "BBC": "É difícil pedir mais do que isso. Acredito que mostramos uma grande personalidade, especialmente por parte dos jogadores após o início difícil".

E acrescentou: "Gostei muito da atmosfera, o clima foi incrível, e me sinto sortudo por viver uma experiência como essa".

Iraola assume a responsabilidade pelo início

O técnico do Liverpool admitiu que não esperava a mudança tática adotada pelo Atlético de Madrid no início da partida, dizendo: "Assumo parte da responsabilidade pelo início, porque eles me surpreenderam um pouco do ponto de vista tático. Jogaram com cinco defensores, num esquema 5-3-2".

E explicou: "Esperávamos algo diferente, e aguardamos até conseguir corrigir as coisas. Depois do intervalo, fizemos uma partida muito melhor, pressionamos de forma melhor, e acredito que nos tornamos a melhor equipe".

Elogios a Mac Allister e Szoboszlai

Sobre os gols de Alexis Mac Allister e Dominik Szoboszlai, Iraola disse: "Foi um gol maravilhoso do Alexis, assim como o do Dominik. Eles fizeram um grande esforço e correram muito."

E falou sobre a situação de Mac Allister após receber um cartão amarelo, acrescentando: "Alexis foi muito inteligente. Acredito que o primeiro cartão amarelo foi muito duro, e eles estavam tentando pressioná-lo para conseguir o segundo. É um jogador inteligente e soube lidar com a situação".

Sem lesões: apenas cansaço

Sobre a condição de seus jogadores e a possibilidade de lesões após a partida, Iraola esclareceu: "Não, trata-se apenas de algumas cãibras, especialmente no caso do Bradley (Barcola)".

E acrescentou: "Estamos apressando um pouco o retorno dele. Queríamos que estivesse presente, mas no fim decidimos dizer a ele: dê-nos tudo o que você tem, e isso é o máximo que você pode oferecer. Vamos ver como será o processo de recuperação deles antes da próxima partida".

Iraola: estas são as partidas da Liga dos Campeões

O técnico elogiou a atmosfera do estádio do Liverpool, e também falou sobre a dificuldade de enfrentar o Atlético, dizendo: "Estava me divertindo com aquilo. O Atlético é uma equipe muito boa, e tem jogadores excelentes do ponto de vista técnico, especialmente no meio-campo. Não é fácil pressionar esses jogadores, porque eles têm qualidade".

E prosseguiu: "Eles jogam juntos há muito tempo. E conseguimos mais uma virada depois das partidas contra Nottingham Forest e Newcastle. Ainda temos algo a melhorar nos inícios de partida, mas estou feliz por termos mostrado a personalidade necessária".

Iraola encerrou suas declarações dizendo: "Esta é a Liga dos Campeões da Europa, e não existem partidas fáceis".