Iquique x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (8), no Chile; confira a transmissão e outras informações do jogo

Iquique e Atlético-MG se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 19h (de Brasília), no Estádio Tierra de Campeones, no Chile, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

volta a campo pela fase de grupos da Sul-Americana em busca do título inédito. Invicto no torneio, o Galo ocupa a liderança do Grupo H, com cinco pontos. Em três jogos disputados, empatou sem gols com o Cienciano e com o Caracas por 1 a 1, além de golear o Iquique por 4 a 0.

Por outro lado, o Iquique ocupa a lanterna do Grupo H, com apenas um ponto conquistado. Em busca da primeira vitória na Sul-Americana, o time chileno foi derrotado pelo Caracas por 2 a 1 e pelo Galo por 4 a 0, além de empatar com o Caracas por 1 a 1.

Prováveis escalações

Iquique: Leandro Requena, Juan Pablo Gómez, Tiago Ferreyra, Enric Saborit, Marcelo Jorquera, Leonardo Troncoso, César Fuentes, Misael Dávila, Álvaro Ramos, Steffan Pino, Edson Puch.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Igor Rabello (Rômulo), Vitor Hugo, Junior Alonso; Fausto Vera, Rubens, Gustavo Scarpa, Igor Gomes; Rony, Cuello.

Desfalques

Iquique

Daniel Castillo e Rubén Farfán estão lesionados.

Atlético-MG

Lyanco, Guilherme Arana, Júnior Santos, Alan Franco, Gabriel Menino, Cadu e Caio Maia estão no DM.

Quando é?