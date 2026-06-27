Inzaghi define três exigências... e Benzema é uma dor de cabeça para o Al-Hilal

O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, começou a definir o elenco para a nova temporada, após apresentar suas necessidades técnicas à diretoria durante a janela de transferências de verão. Ao mesmo tempo, o clube continua avaliando o futuro de vários de seus astros estrangeiros, com destaque para o francês Karim Benzema, em meio aos esforços da diretoria para reorganizar o elenco de profissionais.

De acordo com o jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat”, Inzaghi comunicou à diretoria do Al-Hilal seu desejo de contratar três jogadores durante a atual janela de transferências: um lateral-direito local, um zagueiro central local e um novo atacante para liderar o ataque na próxima temporada.

O jornal explicou que o técnico italiano considera a posição de lateral-direito uma de suas prioridades, em meio ao sigilo da diretoria do Al-Hilal quanto aos nomes em pauta, numa tentativa de evitar a alta nos valores dos jogadores ou o vazamento de detalhes das negociações antes da conclusão dos acordos.

Inzaghi também solicitou o reforço da zaga com um jogador local, para servir como opção adicional ao lado de Ali Lagami e Hassan Tembakti, especialmente após a saída de Ali Al-Bulaihi dos planos da comissão técnica, em uma medida que confirma a intenção do técnico de reformular a defesa da equipe.

Quanto à lista de jogadores estrangeiros, as fontes indicaram que o Al-Hilal ainda não definiu a situação do português João Cancelo, cujo futuro continua sendo avaliado dentro do clube, paralelamente a uma análise abrangente do perfil dos atacantes estrangeiros antes de se tomar qualquer decisão definitiva.

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O jornal acrescentou que a diretoria esportiva está atualmente trabalhando para encontrar as melhores soluções para a gestão do ataque, que conta com Malcom, Karim Benzema, Darwin Núñez e Marcos Leonardo, diante do grande aumento nos salários e nas obrigações financeiras associadas a esses nomes.

De acordo com as mesmas fontes, Marcos Leonardo é considerado o jogador com maior probabilidade de deixar o Al-Hilal durante a atual janela de transferências, enquanto a situação de Karim Benzema continua sendo uma das mais complexas dentro do clube, já que a diretoria busca a fórmula mais adequada para reestruturar o ataque, de acordo com a visão técnica de Inzaghi para a nova temporada.