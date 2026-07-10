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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Invicta: Espanha supera a Argélia e o Brasil... e se aproxima do recorde da Itália

Espanha x Bélgica
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Os Galos são o último obstáculo para a La Roja

A seleção espanhola está a um passo de igualar um recorde mundial, após derrotar a Bélgica por 2 a 1 na noite desta sexta-feira, garantindo assim sua vaga nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, onde enfrentará a França.

Com essa vitória, a “La Roja” ampliou sua série invicta para 36 partidas consecutivas, o melhor recorde de sua história, com 29 vitórias e 7 empates.

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A seleção espanhola igualou a sequência histórica alcançada pela Argentina entre 2019 e 2022, passando a compartilhar o segundo lugar na lista das mais longas sequências invictas da história das seleções masculinas, segundo a rede de estatísticas “Squawka”.

A Espanha — que ultrapassou a Argélia e o Brasil (35 partidas sem derrota cada um) — está a apenas uma partida de igualar o recorde mundial, registrado pela seleção italiana, que manteve seu histórico sem derrotas por 37 partidas consecutivas, entre 2018 e 2021.

A seleção francesa, adversária da Espanha nas semifinais, será o próximo obstáculo para a “La Roja” em sua busca por igualar o recorde histórico.


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