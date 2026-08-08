José Mourinho, técnico do Real Madrid, decidiu o futuro de seu jovem jogador Thiago Pitarch, especialmente após o interesse do Fulham em contratá-lo.

Segundo o "jornal AS", Pitarch não deixará o Real Madrid e será mais um jogador sob o comando de Mourinho.

Mourinho pediu que Pitarch não fosse embora e contará com ele assim que se recuperar de sua lesão, sem a intenção de devolvê-lo ao Castilla.

Independentemente de possuir uma ficha de registro com o Castilla, Pitarch será tratado como um jogador do time principal.

Mourinho preferiu a permanência de Pitarch, apesar de já terem chegado propostas atraentes pelo jogador, sendo a mais notável a do Fulham, treinado por Álvaro Arbeloa.

Pitarch voltou, após ser campeão com a seleção espanhola sub-19, com uma única ideia, que gira em torno de lutar e conquistar seu lugar no Merengue.

Assim, começou o período de preparação para a nova temporada, mas o revés representado pela lesão atravessou o seu caminho, ainda que esse golpe não tenha comprometido o seu futuro.

Pitarch terá de travar a batalha no meio-campo, onde Mourinho considera que ele tem um lugar adequado.

A concorrência será extremamente grande, pois no esquema 4-2-3-1 que o treinador português adota constantemente, há lugar para Tchouaméni, Valverde, Camavinga e Bernardo Silva na dupla de volantes, e haverá também um lugar para Thiago Pitarch.