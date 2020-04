Internado com novo coronavírus, jogador do Montpellier sai do coma induzido

Junior Sambia, volante francês de 23 anos, está em um hospital de Lyon; jogadores e clubes se solidarizam

O volante Junior Sambia, do , segue no hospital Clinique du Parc, em , após testar positivo para o novo coronavírus. O agente do atleta, Frédéric Guerra, declarou neste domingo que ele saiu do coma induzido.

"O processo é longo. Mas ele não está mais em coma. Estamos, sem dúvida, em busca de boas notícias. Ele está respirando sozinho, e isso é uma coisa boa", declarou o empresário, em entrevista à radio francesa RTL.

🚨 @FredericGuerra agent Junior Sambia sur @RTLFrance : "Ils ont arrêté l’assistance respiratoire. Le processus est long. Mais il n’est plus dans le coma. On va, sans doute, vers des bonnes nouvelles. Il respire seul, et c’est une bonne chose." #Covid_19 pic.twitter.com/N0U9P3lSBe — RTLFoot (@RTLFoot) April 25, 2020

Guerra havia declarado anteriormente que Sambia estava em isolamento e que deve ter contraído o vírus quando saiu para fazer compras. Com a confirmação de que está com Covid-19, o volante se tornou o primeiro atleta da primeira divisão francesa a ser diagnosticado com a doença.



O Montpellier não deu muitos detalhes sobre o quadro do volante. Em nota oficial na última quinta-feira, sem citar o nome de Sambia, o clube disse que "após problemas digestivos e respiratórios, um de nossos jogadores foi hospitalizado em um ambiente especializado para se beneficiar de cuidados adequado".



Conforme mais notícias sobre o volante foram divulgadas, jogadores e clubes se manifestaram. Andy Delort, atacante do Montpellier, postou uma foto do grupo reunido e disse que "um pailladin (como são chamados os atletas da equipe) nunca desiste. Estamos juntos. Força". Já o zagueiro Damien Le Tallec escreveu "seja forte, meu irmão".

Une famille 🙏

Un Pailladin ne lâche rien !!

On est ensemble, Force à toi mon gars pic.twitter.com/muIcN7xWpz — Andy Delort (@AndyDelort9) April 24, 2020

Clubes como Olympique de Marseille, , , Nice, Metz e também enviaram mensagens de apoio na postagem do Montpellier que informava que um dos atletas do time estava no hospital. O perfil oficial da também se solidarizou.

Junior Sambia nasceu em Lyon e é filho de imigrantes da República Centro-Africana. Começou a carreira no Niort, que atualmente está na segunda divisão francesa, tendo estreado no time profissional aos 18 anos, em 2014. Três temporadas depois, foi emprestado ao Montpellier, que o comprou em definitivo em 2018.

O está paralisado desde meados de março em virtude da pandemia do novo coronavírus. Há discussões para que os times retomem os treinamentos no dia 11 de maio, quando a pretende reabrir as escolas e o comércio.