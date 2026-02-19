Internacional x Ypiranga-RS: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal do Campeonato Gaúcho 2026

Internacional e Ypiranga-RS se enfrentam neste sábado (21), às 18h30 (de Brasília), pelo jog de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho de 2026. A partida acontece no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.
Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.
Onde assistir Ypiranga x Internacional ao vivo
O jogo será transmitido pelo sportv, na TV fechada.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça!🟢
Notícias e prováveis escalações
Maior campeão do Gauchão, com 46 títulos, o Internacional abriu larga vantagem na semifinal ao vencer o primeiro confronto por 3 a 0. Com o resultado, o Colorado pode perder por até dois gols de diferença no jogo de volta para garantir vaga na final do Gauchão. Na atual edição do estadual, a equipe encerrou a primeira fase na liderança do Grupo A, com 15 pontos conquistados. Já nas quartas de final, superou o São Luiz por 3 a 1.
Do outro lado, o Ypiranga entra em campo precisando de uma vitória por pelo menos quatro gols de diferença para avançar diretamente à decisão. Caso devolva o placar com três gols de vantagem, a disputa será definida nos pênaltis. A equipe terminou a fase classificatória na terceira colocação do Grupo B, com sete pontos. Nas quartas de final, garantiu presença na semifinal ao eliminar o Caxias com triunfo por 2 a 0.
Internacional: Anthoni; Aguirre, Félix Torres, Juninho e Bernabei; Bruno Henrique, Thiago Maia, Allan Rodríguez, Allex e Bruno Tabata; Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.
Ypiranga: Zé Carlos; Cleiton, Walce, Willian Gomes e Nicolas Schulz; Igor Silva e Dionisio; Felipe Ferreira, Lucas Ramos e Danielzinho; Gustavo Simões. Técnico: Raul Cabral.
Desfalques
Internacional
Victor Gabriel e Paulinho estão lesionados.
Ypiranga
Por questão contratual, Estêvão é desfalque.
Que horas começa Internacional x Ypiranga
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
Como assistir de qualquer lugar com VPN
Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.