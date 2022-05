Internacional x Santos: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileiro feminino sub-17 2022

A bola rola na manhã deste domingo (01) entre Internacional e Santos, às 11h00 (de Brasília), em partida válida pelo jogo de volta da final do Brasileiro feminino sub-17 de 2022. As duas equipes se enfrentaram no último dia 28 no primeiro confronto, na vitória das Gurias Coloradas por 1 a 0 sobre as Sereinhas.

Apesar da vantagem, o Inter precisa ir atento contra a também poderosa equipe santista. As Gurias colocam na tabela de artilharia da competição Anna Clara e Alice, empatadas na primeira posição com seis tentos marcados cada, inclusive a primeira, que fez o gol relâmpago na vitória Colorada no jogo de ida.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

"O resultado não foi o esperado, mas tenho certeza que iremos ainda mais fortes para essa decisão no domingo", relatou a capitã do Santos, Isa Viana, sobre a derrota no primeiro confronto mas com expectativas para o próximo duelo.

"O confronto ainda não está definido", destacou a treinadora Sandra Santos, das Sereinhas, que poderá contar com a equipe completa no duelo, assim como o Internacional.

Possível escalação do Internacional: Bianca; Maria, Carlinha, Joana e Erica; Daniela, Myca, Gabriele e Priscila; Anna Clara e Alice.

Possível escalação do Santos: Rayssa Martins; Gi Mazzotti, Raissa, Francine e Heloisa; Analuyza, Giovanna e Barbara; Marzia, Isa Viana e Julia.

DESFALQUES

INTERNACIONAL:

Sem desfalques.

SANTOS:

Sem desfalques.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Internacional e Santos será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV por assinatura, neste domingo.