Internacional x Grêmio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil sub-20

Acompanhe tudo o que você precisa saber sobre o Grenal, que vale vaga à segunda fase da competição

Internacional e Grêmio se enfrentam na noite desta terça-feira (14), às 19h15 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela primeira fase da Copa do Brasil sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, pela TV fechada.

O Colorado chega com objetivo de superar a campanha do ano passado, quando chegou à semifinal da competição, mas acabou eliminado pelo Palmeiras, eventual campeão. Porém, a fase recente não é nada boa, vindo de duas eliminações seguidas: primeiro, para o Juventude, nas quartas do Gauchão, nos pênaltis; depois, mais recentemente, no Brasileiro, diante do Santos, pelo agregado de 5 a 0.

O Grêmio por outro lado, tem vaga encaminhada para a finalíssima do estadual justamente contra o Juventude, algoz do rival na competição - lidera o agregado por 5 a 2 para o jogo de volta, pelas semifinais. No Brasileiro, contudo, não teve a mesma sorte, caindo para o Corinthians, após duas derrotas por 2 a 1.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Internacional sub-20: Gabriel Raulino, Felipe Motta, Rangel, Alex Moretti, Lukayan, Lucas Farias, Tortello, Valentín Albano , Gustavo Prado, Ricardo Mathias, Hugo Cordeiro. Técnico: João Miguel.

Grêmio sub-20: Cássio, Luiz Eduardo, João Ramos, Viery, Wesley Costa, Josué, Hiago, Rubens, Gustavo Gomes, João Araujo, Lucas Caniggia. Técnico: Airton Fagundes.

Desfalques

Internacional sub-20

O Internacional sub-20 não possui desfalques divulgados.

Grêmio sub-20

O Grêmio sub-20 também não.

Quando é?