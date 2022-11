Internacional x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Brasil Ladies Cup

Equipes estreiam na competição nesta quarta-feira (9); veja como acompanhar na TV

Internacional e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 19h (de Brasília), no Estádio Zezinho Magalhães, pela primeira rodada do grupo B da Brasil Ladies Cup. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Único representante do Rio Grande do Sul, o Internacional está no Grupo B, junto com Santos, Palmeiras e Atlético de Madrid. Esta será a última competição do ano para o Inter. O time fez um ano bom ano, chegando na final do Brasileirão e Gauchão, no entanto, perdeu os dois.

O Atlético de Madrid só jogou o Campeonato Espanhol nesta temporada. E ocupa 3º lugar do torneio, com 17 pontos. Já fez oito partidas, onde venceu cinco, empatou duas e perdeu a outra.

Prováveis escalações

Escalação do provável INTERNACIONAL: Mayara, Eskerdinha, Bruna Benites, Sorriso e Belinha, Juliana, Duda Sampaio e Maiara Lisboa; Fabi Simões, Milenne e Lelê.

Escalação do provável ATLÉTICO DE MADRID: Lola Gallardo, Amanda Frisbie, Merel van Dongen, Merle Barth, Carmen Menayo; Irene Guerrero, Maitane López, Virginia Torrecilla; Bárbara Latorre, Sheila García e Ludmila.

Desfalques

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Atlético de Madrid

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 9 de novembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Estádio Zezinho Magalhães, Jaú - SP