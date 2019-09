Internacional x Athletico-PR: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes decidem o título da Copa do Brasil nesta quarta-feira (18), no Beira-Rio; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após ter vencido o primeiro jogo em casa por 1 a 0, o -PR chega com vantagem para a decisão da Copa do . Nesta quarta-feira (18), a equipe entra em campo no Beira-Rio, às 21h30 (de Brasília), podendo até mesmo empatar para ser campeão. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o Brasil, além do Sportv, na TV fechada. Aqui, na Goal , você acompanha o jogo em tempo real, minuto a minuto clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x DATA Quarta-feira, 18 de setembro LOCAL Beira-Rio - Alegre, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Internacional

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o Brasil, além do Sportv, na TV fechada. Na Goal , você acompanha tudo do jogo, com narração minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTERNACIONAL

Para conquistar o bi na , o entra em campo precisando reverter a derrota na Arena da Baixada por 1 a 0 no jogo de ida. Para não precisar decidir nos pênaltis, a equipe comandada por Odair Hellmann precisa vencer por dois gols de diferença.

"A postura será a mesma dos outros jogos. Buscaremos o gol do primeiro ao último minuto. Tentaremos ter a bola, o controle para desequilibrar o adversário, ter cuidado com o contra-ataque. O Athletico tem muita velocidade. É um jogo de paciência, não de lentidão. Não ganhamos de qualquer jeito, mas com estratégia, ideia de jogo, conceito bem definido.", disse o treinador.

O Colorado tem como principal dúvida D'Alessandro. Caso o argentino não possa entrar em campo, ele poderá ser substituído por Wellington Silva ou Rafael Sobis.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel (Zeca); Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, D'Alessandro (Wellington Silva ou Rafael Sobis) e Nico López; Paolo Guerrero

ATHLETICO-PR

Podendo emparar para levantar o troféu da Copa do Brasil o Furacão entra em campo após a declaração polêmica do técnico Tiago Nunes depois da derrota para o Avaí na última rodada do Brasileirão.

"O torcedor está confiante, eu sei que o Rio Grande do Sul está bem confiante. O pessoal já falando em virada, título. Já tem chope comprado. Mas somos uma equipe cascuda, não somos fáceis de ser batidos", disse.

Provável escalação do Athletico-PR: ; Khellven (Madson), Bambu, Léo Pereira (Lucas Halter) e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini; Nikão, Rony e Marco Ruben

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Com três vitórias para o lado do Furacão, a equipe comandada por Tiago Nunes conquistou a vantagem do empate para o duelo no Beira-Rio, apos ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0 em Curitiba. ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Athletico-PR 1 x 0 Internacional Copa do Brasil 2019 Athletico-PR 1 x 0 Internacional Brasileirão 2018 Internacional 2 x 1 Athletico-PR Brasileirão 2018 Athletico-PR 2 x 2 Internacional Brasileirão 2016 Athletico-PR 2 x 1 Internacional Brasileirão 2016 Internacional 1 x 0 Athletico-PR Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 0 Internacional Copa do Brasil 11 de setembro 1 x 3 Internacional Brasileirão 15 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Brasileirão 22 de setembro 11h (de Brasília) x Internacional Brasileirão 26 de setembro 21h30 (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 1 x 1 Athletico-PR Brasileirão 8 de setembro Athletico-PR 1 x 0 Internacional Copa do Brasil 12 de setembro

Próximas partidas